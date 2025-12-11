На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили об атаке дронов ВСУ на нефтеплатформу «Лукойла»

Bloomberg: дроны Украины атаковали нефтеплатформу «Лукойла» в Каспийском море
Maxim Shemetov/File Photo/Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтяную платформу российской компании «Лукойл» в Каспийском море. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Украинские беспилотники дальнего действия поразили Филановскую платформу как минимум четыре раза, остановив добычу на более чем 20 эксплуатационных скважинах этого морского месторождения», — говорится в публикации.

Официального подтверждения данной информации нет.

Накануне в Черном море морские дроны Sea Baby Украины нанесли удары по якобы танкеру российского «теневого флота» Dashan. По данным украинских СМИ, судно под флагом Коморских Островов шло в исключительной экономической зоне республики в направлении порта Новороссийск.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

Ранее российский адмирал пообещал Украине жесткий ответ на атаки танкеров.

