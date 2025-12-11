На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На автобус «ПСЖ» Сафонова напали

Автобус «ПСЖ» закидали камнями после ничьей с «Атлетиком»
Telegram-канал «ТягаМотина»

Автобус французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» подвергся нападению после матча Лиги чемпионов против испанского «Атлетика». Об этом сообщает RMC Sport.

Ночью после игры у отеля в Бильбао, где размещалась команда, неизвестные забросали камнями автобус клуба. В результате транспортное средство получило повреждения в двух местах. В момент атаки внутри автобуса никого не было. Команда покинула город на другом автобусе.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Сафонов спас свою команду после удара со штрафного. В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает третье место, набрав 13 очков. «Атлетик» идет на 28 строчке, имея в активе пять баллов.

Сафонов — второй номер «ПСЖ» после Луки Шевалье, который сейчас восстанавливается от травмы.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов сыграл пока всего один раз — в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Ранее во Франции рассказали, оправдал ли ожидания вратарь «ПСЖ» Сафонов.

Футбол. Лига чемпионов
