«Возможности ограничены». Почему МАГАТЭ никогда не узнает, кто обстреливает ЗАЭС

Гросси объяснил, почему МАГАТЭ не назовет виновного в ударах по ЗАЭС
AP
МАГАТЭ не может назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС, поскольку отсутствует уверенность в вещественных доказательствах, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, сейчас возможности наблюдателей ограничены по соображениям безопасности. Тем временем ЗАЭС продолжает играть ключевую роль в урегулировании украинского конфликта. По информации The Wall Street Journal, станция может перейти под контроль и управление США и ее задействуют в энергоснабжении «нового масштабного дата-центра».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет ответственных за удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за отсутствия уверенности в вещественных доказательствах, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.

«Иногда по соображениям безопасности нам не разрешают выезжать на место сразу после атаки, — не всегда можем оперативно все осмотреть <…> Осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены»,

— отметил он.

По словам Гросси, он смог бы назвать, откуда именно был нанесен тот или иной удар, если бы МАГАТЭ имело возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и анализ проб окружающей среды, изучение обломков «и других материалов, которые позволили бы сделать вывод». Однако сейчас «возможности агентства ограничены», добавил он.

2 декабря Гросси в интервью австрийской газете die Presse заявил, что взаимодействие с Россией по ЗАЭС идет профессионально, он регулярно информирует и Москву, и Киев обо всем происходящем.

В начале декабря пресс-служба ЗАЭС сообщила о плановой ротации наблюдателей МАГАТЭ, которые проводят «большую работу по контролю условий безопасной эксплуатации станции». Эксперты агентства работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

Регулярные обстрелы

Запорожская АЭС и ее окрестности, в частности город-спутник Энергодар, неоднократно подвергались обстрелам со стороны позиций украинской армии. 27 ноября эксперты МАГАТЭ заявили, что вблизи станции они ежедневно слышат звуки, характерные для боевых действий.

«На Запорожской АЭС сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на месте, сообщают, что ежедневно слышат звуки военной активности,

часто — в непосредственной близости от станции. В отдельные дни группа фиксировала около 20 взрывов и выстрелов, а иногда значительно больше», — отмечается в сообщении агентства.

Несмотря на регулярные звуки военных действий в этом районе, группа МАГАТЭ продолжала проводить обходы по всей станции для контроля и оценки ядерной безопасности.

23 сентября в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины станция была отключена от внешнего электропитания в десятый раз после начала военной операции, была выведена из строя высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская». Ремонтные работы завершились 23 октября. Таким образом ЗАЭС была полностью лишена внешнего энергоснабжения в течение 30 дней.

6 декабря ЗАЭС несколько часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены из-за срабатывания автоматической защиты. В тот же день стабильное энергоснабжение ЗАЭС было восстановлено. Причины отключения выясняются. Радиационная обстановка на станции и прилегающей территории остается в норме.

Роль ЗАЭС в урегулировании конфликта

Вопрос принадлежности ЗАЭС остается одним из ключевых в части урегулирования украинского кризиса, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог 7 декабря.

«Думаю, что у нас все свелось к нескольким вопросам — Донецк и Запорожская АЭС, которая находится в холодном останове, но это огромная атомная станция. Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», — цитирует его РИА Новости.

20 ноября издание Axios опубликовало план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Предполагается, что ЗАЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, а электроэнергия от станции будет поровну распределяться между Россией и Украиной.

По информации The Wall Street Journal, ЗАЭС может перейти под контроль и управление США. Также станцию могут задействовать в энергоснабжении «нового масштабного дата-центра». Объект фигурирует в «планах по использованию американскими финансовыми компаниями около $200 млрд замороженных активов России для реализации проектов на Украине». Официально эта информация не подтверждена.

В МАГАТЭ допустили, что Запорожской АЭС после возможного заключения мирного соглашения потребуется «особый статус».

