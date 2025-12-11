На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура назвала предварительную причину обрушения дома под Волгоградом

Хлопок газа может быть причиной обрушения дома в Волгоградской области
Жесть Волгоград/VK

В жилом доме в Волгоградской области, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел 11 декабря в одном из многоквартирных домов в городе Петров Вал. На место происшествия выехал заместитель Камышинского городского прокурора Николай Ларионов. В прокуратуре подтвердили информацию о пострадавших.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, при взрыве в многоквартирном доме в городе Петров Вал пострадали четыре человека. По данным журналистов, в их числе мужчина, который получил ожог груди и руки 2-3 степени и женщина, у которой диагностировали ожоги 90% тела. Кроме того, пострадали женщина и ребенок. На месте происшествия работают спасатели и медики, разбираются завалы.

Местные жители рассказали, что в какой-то момент услышали, как сильно «грохнуло». По их словам, пострадала квартира на последнем этаже, во всем доме вылетели окна.

На опубликованных в сети фото можно увидеть, что от квартиры, где произошел взрыв, практически ничего не осталось: полностью разрушены две кирпичные стены, на жилое помещение рухнула часть крыши. Очевидцы рассказали, что в этой квартире проживали бабушка с внучкой. Спасателям удалось вытащить их из-под завалов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил разобраться с причинами ЧП.

Ранее в Волгоградской области десятки человек эвакуировали после ЧП в многоквартирном доме.

