Минтранс разберет случаи долгого нахождения пассажиров в самолетах

Министерство транспорта РФ заявило о намерении провести детальный анализ каждого инцидента, связанного с длительным пребыванием пассажиров в самолетах, вызванным введенными ограничениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вместе с тем зафиксированы случаи долгого нахождения пассажиров нескольких рейсов в самолетах, что неприемлемо – каждый такой случай будет разобран отдельно», – цитируются в сообщении слова заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина.

11 декабря главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что введение обязательного регулирования касательно обеспечения питанием пассажиров задержанных рейсов нецелесообразно, поскольку данные нормы уже предусмотрены существующими правилами. Его комментарий последовал в ответ на предложение сенатора Айрата Гибатдинова, который предложил обязать авиакомпании выдавать пассажирам ваучеры на воду и питание в случае задержки рейса на четыре часа и более. Гусаров напомнил, что согласно действующим правилам, перевозчик уже обязан предоставлять пассажирам напитки спустя два часа задержки, а горячее питание – после четырех часов ожидания.

Ранее Минтранс призвали ввести выплаты для пострадавших от овербукинга россиян.