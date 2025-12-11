На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минтранс разберет случаи долгого нахождения пассажиров в самолетах

Минтранс: долгое нахождение пассажиров в самолетах из-за ограничений неприемлемо
true
true
true
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Министерство транспорта РФ заявило о намерении провести детальный анализ каждого инцидента, связанного с длительным пребыванием пассажиров в самолетах, вызванным введенными ограничениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вместе с тем зафиксированы случаи долгого нахождения пассажиров нескольких рейсов в самолетах, что неприемлемо – каждый такой случай будет разобран отдельно», – цитируются в сообщении слова заместителя министра транспорта РФ Владимира Потешкина.

11 декабря главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что введение обязательного регулирования касательно обеспечения питанием пассажиров задержанных рейсов нецелесообразно, поскольку данные нормы уже предусмотрены существующими правилами. Его комментарий последовал в ответ на предложение сенатора Айрата Гибатдинова, который предложил обязать авиакомпании выдавать пассажирам ваучеры на воду и питание в случае задержки рейса на четыре часа и более. Гусаров напомнил, что согласно действующим правилам, перевозчик уже обязан предоставлять пассажирам напитки спустя два часа задержки, а горячее питание – после четырех часов ожидания.

Ранее Минтранс призвали ввести выплаты для пострадавших от овербукинга россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами