«Нет квартиры»: жительница Волгоградской области — о взрыве в жилом доме

Из-за взрыва газа в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области была полностью разрушена квартира на четвертом этаже, а по улице разлетелись кирпичи. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Алена.

«Лично не видела взрыв, но мы живем рядом. Только что пришли оттуда. Взрыв был достаточно сильный. Нет квартиры на четвертом этаже, повреждены соседние квартиры, и упали кирпичи на землю. Все рядом с домом оцепили, стоит спецтехника. Все жильцы на улице. По поводу пострадавших не знаю точно. Мы спросили у пожарных, вроде как никто не пострадал», — сказала она.

11 декабря в многоквартирном доме в городе Петров Вал в Волгоградской области произошел взрыв. Как пишет местный портал V1.RU , местные жители услышали резкий хлопок в доме на улице Ленина. По предварительной информации, причиной взрыва мог стать сбой в работе газового оборудования, но официального подтверждения пока не было. По словам очевидцев, в квартире, где произошел взрыв, жили бабушка с внучкой.

Ранее два человека пострадали при взрыве освежителя воздуха в магаданской квартире.