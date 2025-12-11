На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин выразил поддержку стремлению стран ЕАЭС работать вместе

Мишустин: Россия поддерживает стремление стран ЕАЭС работать вместе
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о поддержке со стороны России растущего интереса деловых кругов стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) к сотрудничеству, особенно в перспективной области высоких технологий. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы поддерживаем стремление деловых кругов работать вместе. Прежде всего когда речь идет о запуске новых высокотехнологичных предприятий», – подчеркнул Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

Он также отметил, что для стимулирования проектов, в которые вовлечены компании как минимум из трех стран ЕАЭС, выделяются субсидии из бюджета союза, направленные на компенсацию процентных ставок по кредитам. Эти средства могут быть использованы для организации совместных производств и обновления существующих мощностей.

По словам Мишустина, общий объем ресурсов, выделенных на эти цели, в настоящее время превышает пять миллиардов рублей.

«Хочу, пользуясь случаем, пригласить бизнес использовать такие возможности», – добавил он.

Кроме того, премьер-министр России напомнил о планах распространить механизм субсидирования совместных проектов стран ЕАЭС на аграрный сектор, что, по его мнению, «позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество в рамках «пятёрки», усилить продовольственную безопасность и технологический суверенитет».

Ранее Мишустин одобрил подписание соглашения между ЕАЭС и Индонезией о свободной торговле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами