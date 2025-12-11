Мишустин выразил поддержку стремлению стран ЕАЭС работать вместе

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о поддержке со стороны России растущего интереса деловых кругов стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз) к сотрудничеству, особенно в перспективной области высоких технологий. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы поддерживаем стремление деловых кругов работать вместе. Прежде всего когда речь идет о запуске новых высокотехнологичных предприятий», – подчеркнул Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном формате.

Он также отметил, что для стимулирования проектов, в которые вовлечены компании как минимум из трех стран ЕАЭС, выделяются субсидии из бюджета союза, направленные на компенсацию процентных ставок по кредитам. Эти средства могут быть использованы для организации совместных производств и обновления существующих мощностей.

По словам Мишустина, общий объем ресурсов, выделенных на эти цели, в настоящее время превышает пять миллиардов рублей.

«Хочу, пользуясь случаем, пригласить бизнес использовать такие возможности», – добавил он.

Кроме того, премьер-министр России напомнил о планах распространить механизм субсидирования совместных проектов стран ЕАЭС на аграрный сектор, что, по его мнению, «позволит укрепить взаимовыгодное сотрудничество в рамках «пятёрки», усилить продовольственную безопасность и технологический суверенитет».

Ранее Мишустин одобрил подписание соглашения между ЕАЭС и Индонезией о свободной торговле.