В Раде раскрыли «единственно верную» версию, как Миндич покинул Украину

Власти Украины за день до обысков у соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича организовали коридор для него, чтобы тот беспрепятственно покинул страну. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Существует множество версий о том, как Миндич выехал из Украины. Сообщаю вам единственно верную», — отметил он.

По словам Дубинского, контроль за погранслужбой от имени Зеленского осуществляет член политсовета партии «Слуга народа» Вадим Слюсарев.

За день до обысков антикоррупционных органов у Миндича Зеленский уведомил о них Слюсарева, а Слюсарев, отметил депутат, организовал коридор для своего соратника.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и его «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

При этом украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) выступил с утверждением, что на Миндича 28 ноября было совершено покушение в Израиле.

