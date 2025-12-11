На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет Пашиняна развернули, задержаны более 230 рейсов: что известно об атаке БПЛА на Москву

Минобороны: в ночь на 11 декабря над Московским регионом сбито 40 беспилотников
Telegram-каналы «SHOT» и «Mash»
Более 30 беспилотников ВСУ попытались атаковать Москву минувшей ночью, все они были перехвачены. На фоне массированного налета БПЛА в столичных аэропортах отменили, задержали и перенаправили почти 400 рейсов. В Москве не смог приземлиться самолет премьера Армении Николы Пашиняна, борт перенаправили в Пулково. Тем временем пассажиры в ожидании вылета были вынуждены спать на ковриках, картонках и скамейках. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 32 беспилотника, атаковавших Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«[Силы] ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил он в 7:16 мск.

О первом уничтоженном беспилотнике Собянин сообщил накануне в 23:41 мск.

По информации Telegram-канала Baza, первый взрыв произошел около полуночи — сирены включили сразу в нескольких подмосковных городах. «Грохот» было отчетливо слышно в Зеленограде и Раменском, а жители Дубны сообщили минимум о пяти взрывах над городом. Кроме того, взрывы услышали жители Сергиева Посада, уточнил Mash.

Жители юга и юго-востока столицы слышали от трех до пяти взрывов и видели несколько вспышек в небе,

добавил SHOT. По предварительным данным, столицу атаковали БПЛА типа «Лютый».

По информации Минобороны РФ, над Московской областью ночью сбили 40 украинских беспилотников. В соседних регионах также была отражена атака БПЛА: над Калужской областью уничтожили 40 дронов, над Тульской — 27, над Ярославской — 11, над Смоленской — шесть, над Рязанской — два. Всего над регионами России за ночь перехватили 287 БПЛА.

Ситуация в аэропортах: нервные пассажиры и борт Пашиняна

На фоне массированного налета БПЛА в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ночью вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Авиагавани возобновили штатную работу в 7:59 мск, сообщила Росавиация. Однако в 9:55 в аэропорту Внуково вновь ввели меры безопасности, а в 10:12 о них объявили в Домодедово.

Baza обратила внимание, что ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах «вводили волнами — каждые несколько минут после очередного сбитого дрона». В результате столичные аэропорты отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов.

«По данным на 8:45 мск, в аэропорту Шереметьево 97 рейсов задержаны на срок от двух часов и 121 рейсов отменены. В Домодедове задержаны 43 рейса, четыре рейса отменены. Во Внукове задержаны 78 рейсов, отменены 20 рейсов. В Жуковском задержаны 14 рейсов и один рейс был отменен», — пишет ТАСС.

В Москве не смог приземлиться самолет ACJ319 премьер-министра Армении Никола Пашиняна, борт почти час «кружил» над Тверской областью в ожидании разрешения посадки,

сообщает Baza. В итоге самолет отправили в петербургский Пулково, где он приземлился около часа ночи. Пашинян направлялся в Москву после визита в Германию и планировал участвовать в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Кроме того, борт, летевший из Казани с гимнастками Ариной и Диной Авериными, отправился на запасную полосу в Жуковский вместо Шереметьево, добавил Mash.

Всего в аэропортах московского авиаузла не смогли приземлиться более 40 самолетов. В частности, запасной авиагаванью выступил петербургский Пулково, где вынужденно корректировали расписание. В 8:15 мск аэропорт начал подготовку к отправке рейсов на Москву.

Пассажиры в ожидании вылета были вынуждены спать на туристических ковриках, картонках и скамейках, пишет SHOT. Такая обстановка наблюдалась во Внуково.

«К самым нервным пассажирам вышел представитель аэропорта и попытался успокоить людей.

Он пообещал, что в ближайшее время с ними будет общаться работник авиакомпании, чтобы предоставить гостиницу. Также начали раздавать ваучеры на еду и воду», — отметил Telegram-канал.

Администрация Внуково уточнила, что пассажирам выдали более 500 матрасов и ковриков.

Предполагаемая роль НАТО

Американский разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk мог наводить украинские беспилотники — ночью он пролетал возле границ с Россией, считает SHOT.

Дрон-разведчик НАТО вылетел с военно-морской авиабазы альянса Сигонелла в итальянской Сицилии. Затем он пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, сделал большой крюк над Польшей и зашел в воздушное пространство Латвии и Литвы, выяснил Telegram-канал. По состоянию на 7:25 мск он летал над территорией Эстонии.

RQ-4 Global Hawk может летать на высоте до 18 тысяч метров, его дальность полета — примерно 23 тысячи километров. БПЛА может находиться в воздухе 36 часов.

