На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии бабушки, ее брата и внучки, пострадавших в городе Петров Вал

V1: после взрыва в городе Петров Вал в больницу попали бабушка, ее брат и внучка
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Бабушка, внучка и ее брат пострадали во время взрыва в городе Петров Вал. Об этом сообщает V1 со ссылкой на источник.

По словам собеседника, девочка не получила серьезных травм, ее бабушка получила серьезные ожоги. Состояние их родственника медики оценили как тяжелое.

В администрации региона уточнили, что из четырех пострадавших в тяжелом состоянии находится только одна женщина. Мужчину перевели в реанимацию, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Еще одна женщина также в состоянии средней степени тяжести. Ребенка направили в детское хирургическое отделение местной больницы.

Известно, что все трое присматривали за квартирой, где и произошел взрыв. За некоторое время до инцидента они услышали свист за дверью. Этот звук показался странным, поэтому они попытались войти в жилье. В этот момент раздался хлопок.

Взрыв произошел на улице Ленина. После произошедшего квартиру на четвертом этаже разнесло, стекла из окон жилья вылетели. Изначально сообщалось, что там жили бабушка и внучка.

В администрации Волгоградской области предварительной причиной произошедшего назвали нарушения при эксплуатации газового оборудования.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Специалисты устанавливают обстоятельства.

Ранее в российском регионе опровергли фейк о взрыве денежного муляжа в школ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами