Стало известно о состоянии бабушки, ее брата и внучки, пострадавших в городе Петров Вал

V1: после взрыва в городе Петров Вал в больницу попали бабушка, ее брат и внучка

Бабушка, внучка и ее брат пострадали во время взрыва в городе Петров Вал. Об этом сообщает V1 со ссылкой на источник.

По словам собеседника, девочка не получила серьезных травм, ее бабушка получила серьезные ожоги. Состояние их родственника медики оценили как тяжелое.

В администрации региона уточнили, что из четырех пострадавших в тяжелом состоянии находится только одна женщина. Мужчину перевели в реанимацию, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Еще одна женщина также в состоянии средней степени тяжести. Ребенка направили в детское хирургическое отделение местной больницы.

Известно, что все трое присматривали за квартирой, где и произошел взрыв. За некоторое время до инцидента они услышали свист за дверью. Этот звук показался странным, поэтому они попытались войти в жилье. В этот момент раздался хлопок.

Взрыв произошел на улице Ленина. После произошедшего квартиру на четвертом этаже разнесло, стекла из окон жилья вылетели. Изначально сообщалось, что там жили бабушка и внучка.

В администрации Волгоградской области предварительной причиной произошедшего назвали нарушения при эксплуатации газового оборудования.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Специалисты устанавливают обстоятельства.

