Британские банки выступили против изъятия замороженных активов РФ

Банки Великобритании выступили против передачи Украине замороженных российских активов. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителей банковского сектора королевства.

«Мы обеспокоены по поводу законной стороны вопроса. Правительство создает прецедент, поскольку оно никогда не брало активы под контроль таким способом», — сказал собеседник издания.

Financial Times отмечает, что банки, в которых находятся российские активы, — «тщательно охраняемый секрет».

До этого сообщалось, что правительство Великобритании готово передать Украине активы России на £8 млрд ($10,6 млрд).

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

После встречи фон дер Ляйен на своей странице в соцсети Х написала, что позиция Бельгии в отношении использования активов РФ неоспорима и все европейские государства должны подвергаться одинаковому риску.

Ранее в Европе рассказали о рисках конфискации замороженных активов РФ.