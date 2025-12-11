На Украине мэр города избила секретаря горсовета

Секретарь городского совета Василькова Киевской области Богдан Шевчук сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его на рабочем месте избила мэр города Наталья Баласинович. Чиновник попал в больницу с травмами.

По словам Шевчука, инцидент произошел в здании горсовета.

«Между мной и городским главой Натальей Баласинович произошло событие, в результате которого я получил травмы и был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №12», — написал он.

Пострадавший отметил, что получил серьезный ущерб здоровью.

Шевчук добавил, что правоохранители ведут расследование инцидента.

В 2019 году Баласинович оказалась в центре скандала после того, как на почве конфликта с бывшем мужем избила консьержку. Распространилось видео, где чиновница оскорбляет женщину и предлагает ей похудеть. После этого ее исключили из списка кандидатов в депутаты от партии «Европейская солидарность».

