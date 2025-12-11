Польша и другие государства — члены НАТО рассматривают возможность нанесения удара по Калининградской области из-за мнимой угрозы со стороны России. Об этом заявил бывший командующий Европейским корпусом генерал Ярослав Громадзинский в беседе с порталом Fakt.

«Наша цель — показать, что мы сильная и решительная страна. В том числе, что в случае, если мы подвергнемся нападению, мы оставляем за собой право устранить угрозу, исходящую из Калининградской области, зайдя в нее», — заявил он.

По мнению генерала, российская сторона после завершения конфликта на Украине восстановит возможности для «очередного нападения» только через 5–6 лет.

Громадзинский объяснил, что для блокирования Калининградской области, окруженной странами НАТО, нужно задействовать в три раза больше сил, чем для ее ликвидации. «Россия решит напасть на НАТО, то мы войдем туда и устраним угрозу», — добавил он.

Представитель польских военных сил объяснил, что Калининград воспринимается как «бункер, из которого могут стрелять», а Польша в ответ — «как бы не совсем».

До этого издание Politico писало, что в ближайшие пять лет в нескольких регионах Земли могут начаться пять новых войн, участником одной из которых может стать Россия. По версии аналитиков газеты, главные кандидаты на вступление в конфликт — Индия и Пакистан из-за спора по Кашмиру. Ситуацию может осложнить пакистанская военная доктрина, из-за которой возрастает риск применения ядерного оружия.

Ранее бывший польский судья обвинил Зеленского в нападении на Польшу.