Пашинян в Москве снял видео под песню «Белые розы»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе своего визита в Москву снял видео под песню «Белые розы» группы «Ласковый май». Ролик опубликован в Telegram-канале политика.

На записи Пашинян позирует на фоне здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на Лубянке. В этот момент премьер был одет в классический костюм серого цвета, с галстуком и белую рубашку. На голове у него можно увидеть шляпу. В конце видео политик показывает руками сердечко.

«Желаю вам всего наилучшего и хорошего дня, всех люблю», — написал Пашинян на армянском языке, добавив к подписи два флага России и Армении.

Это не первый раз, когда Никол Пашинян снимает видеоролик под композицию российских исполнителей. В частности, 12 ноября, он начал день под песню популярной российской рок-группы ДДТ «Осень», лидером которой является Юрий Шевчук.

На записи премьер-министр Армении сидит за столом на стуле в кабинете и смотрит в камеру. В этот момент на нем были одеты белая рубашка и бордовый галстук. В конце видео Пашинян также показал сердечко двумя руками, а под роликом пожелал подписчикам хорошего дня.

Ранее задумчивый Пашинян пожелал всем хорошего дня под песню Земфиры (признана в РФ иностранным агентом).