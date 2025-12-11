На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нейросети помогут узнать больше о местах и компаниях

2ГИС запустил ИИ-помощника для ответов на вопросы пользователей о компаниях
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

2ГИС запустил ИИ-помощника в карточках компаний и мест, который поможет быстро узнать важные детали об организациях, сообщает пресс-служба сервиса.

Пользователи смогут задать вопрос ИИ-помощнику в карточке любой компании. После вопроса нейросеть оперативно проанализирует данные о компаниях в 2ГИС, в отзывах и фото, а затем даст ответ пользователю.

По словам руководителя продуктов «Поиск» и «Сценарии выбора» в 2ГИС Романа Рыбкина, раньше детали о местах приходилось искать вручную.

«Теперь достаточно задать вопрос прямо в карточке организации — и ИИ-помощник в 2ГИС быстро даст нужный ответ. ИИ-помощник превращает 2ГИС в более персонализированный геосервис, в котором технологии искусственного интеллекта делают города понятнее и ближе для каждого, помогают комфортно и быстро ориентироваться», — сказал он.

Рыбкин добавил, что 2ГИС добавляет ИИ туда, где он упрощает решение повседневных задач пользователей.

В будущем 2ГИС планирует расширять возможности ИИ-помощника, чтобы пользователи смогли не только получать ответы на вопросы, но и записываться в автосервис или салон красоты, искать вакансии или уточнять стоимость недвижимости прямо в сервисе.

Напомним, в сентябре 2ГИС первым среди картографических сервисов в России запустил ИИ-поиск мест по настроению, атмосфере и фото, а также запустил «Советы» (рекомендации заведений на основе интересов, истории посещений и предпочтениях друзей).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами