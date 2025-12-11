Нейросети помогут узнать больше о местах и компаниях

2ГИС запустил ИИ-помощника для ответов на вопросы пользователей о компаниях

2ГИС запустил ИИ-помощника в карточках компаний и мест, который поможет быстро узнать важные детали об организациях, сообщает пресс-служба сервиса.

Пользователи смогут задать вопрос ИИ-помощнику в карточке любой компании. После вопроса нейросеть оперативно проанализирует данные о компаниях в 2ГИС, в отзывах и фото, а затем даст ответ пользователю.

По словам руководителя продуктов «Поиск» и «Сценарии выбора» в 2ГИС Романа Рыбкина, раньше детали о местах приходилось искать вручную.

«Теперь достаточно задать вопрос прямо в карточке организации — и ИИ-помощник в 2ГИС быстро даст нужный ответ. ИИ-помощник превращает 2ГИС в более персонализированный геосервис, в котором технологии искусственного интеллекта делают города понятнее и ближе для каждого, помогают комфортно и быстро ориентироваться», — сказал он.

Рыбкин добавил, что 2ГИС добавляет ИИ туда, где он упрощает решение повседневных задач пользователей.

В будущем 2ГИС планирует расширять возможности ИИ-помощника, чтобы пользователи смогли не только получать ответы на вопросы, но и записываться в автосервис или салон красоты, искать вакансии или уточнять стоимость недвижимости прямо в сервисе.

Напомним, в сентябре 2ГИС первым среди картографических сервисов в России запустил ИИ-поиск мест по настроению, атмосфере и фото, а также запустил «Советы» (рекомендации заведений на основе интересов, истории посещений и предпочтениях друзей).