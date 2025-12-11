Назван максимально допустимый размер порции новогоднего салата

В новогоднюю ночь лучше всего ограничиться 100-150 граммами «Сельди под шубой» и таким же количеством «Оливье». Безопасная доза шампанского составляет 200 миллилитров для женщин и 300 — для мужчин. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог Наталья Денисова.

Эксперт отметила, что «Сельдь под шубой» выступает удачным сочетанием рыбы и овощей. По словам диетолога, доля рыбы в рационе россиян не превышает 2%. Этот продукт богат йодом и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3.

«Однако в салате «Сельдь под шубой» используется соленая рыба. Соль имеет свойство откладываться в организме, вызывая атеросклероз, заболевания печени и почек. Также соль вымывает из организма кальций, а его недостаток приводит к проблемам с суставами. Задержка жидкости в организме – еще один негативный эффект при чрезмерном употреблении соли. Он может провоцировать подъем артериального давления», — предупредила специалист.

Врач уточнила: в случае с салатом «Сельдь под шубой» полезной будет порция 100-150 граммов. Также за праздничным столом не стоит превышать это значение при потреблении «Оливье» — майонез в составе блюда содержит много калорий и жиров.

«Салат «Оливье» с мясом и свежим огурцом — здоровая альтернатива салату с колбасой и соленым огурцом. Мясо с горошком, картофелем и морковью — источник полезных минеральных веществ, витаминов, пищевых волокон. Колбаса и соленый огурец неизбежно превысят суточную норму соли, которая не должна превышать двух граммов для детей и пяти граммов для взрослых в сутки», — рассказала Денисова.

Врач добавила, что в Новый год людям без проблем со здоровьем необязательно полностью отказываться от шампанского. Однако женщинам рекомендуется потреблять не более 200 миллилитров, а мужчинам — не более 300.

«Выбирать нужно брют или сухие вина — в них меньше сахара. Пить шампанского рекомендуется после еды, так как напиток газированный, быстро всасывается в кровь и мгновенно может вызвать опьянение. Добавление льда в шампанское снизит концентрацию алкоголя и замедлит его всасывание», — заключила эксперт.

