В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
Илья Питалев/РИА Новости

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, меры принимались для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань не принимала рейсы с 8 часов утра.

До этого авиакомпания «Азимут» отменила все рейсы на Калужском направлении из-за временных ограничений в работе аэропорта. На сайте воздушной гавани отмечалось, что перевозчик «отменяет всю цепочку рейсов: Сочи – Калуга – Пулково и Пулково – Калуга – Сочи».

11 декабря губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении трех беспилотников над территорией региона. По его словам, дроны были уничтожены на окраинах Калуги и Обнинска, а также над территорией Боровского муниципального округа. Он добавил, что в результате падения БПЛА повреждены окна трех жилых домов в одном из населенных пунктов Боровского муниципального округа, а также припаркованные возле домов автомобили.

Ранее сообщалось, что пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве.

