26-летняя бэк-вокалистка One Direction разбилась в ДТП

Певица Кэмрин Магнесс умерла в результате аварии
Американская певица Кэмрин Магнесс разбилась в ДТП в Форт-Майерсе (штат Флорида, США). Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на семью погибшей.

В 26-летнюю бэк-вокалистку популярной группы One Direction врезался неизвестный автомобиль, когда она ехала на электроскутере.

«У нас на сердце тяжесть, ведь мы скорбим о потере нашей любимой Кэмрин, сияющей и сильной, чей голос, скромность и светлый дух тронули многих. В морских волнах и на сцене она встречала жизнь с бесстрашной энергией и безграничной добротой», — опубликовали заявление близкие девушки, увлекавшейся подводным плаванием.

У певицы остались родители, брат и сестра, а также жених — агент по недвижимости Кристиан Нейм.

«Вместе они строили мечты о будущем, полном радости, партнерства и возможностей; не только для себя, но и для своих горячо любимых собак, Бруклина и Цеппелина», — рассказывают в семье о планах пары.

Кэмрин присоединилась к One Direction во время их тура «Up All Night» в 2011 году, а в 2013 году снова спела с ними на 63 аншлаговых концертах в туре по Европе «Take Me Home».

«Отправляясь в тур, я была неизвестной артисткой. Это прекрасное чувство — гулять по городу, а кто-то подходит и говорит: «Эй, ты молодец!» — вспоминала она.

Кэмрин начала карьеру в восемь лет с публикации видео на YouTube. Затем она заключила контракт со звукозаписывающей компанией и впоследствии переехала в Лос-Анджелес.

Ранее звезду сериала «Удивительная миссис Мейзел» насмерть сбил автомобиль.

