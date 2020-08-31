Абэ планирует телефонную беседу с Путиным
Покидающий пост премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается организовать телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Как уточняется, беседа должна состояться 31 августа. В данный момент прорабатывается возможность ее организации.
Ранее телефонный разговор с Абэ провел президент США Дональд Трамп.
Действующий премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке 28 августа. Он сообщил, что покидает свой пост из-за ухудшения здоровья. В прошлом врачи диагностировали политику язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки.
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