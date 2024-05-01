Число задержанных на митингах в США студентов превысило полторы тысячи человек

На студенческих пропалестинских акциях протеста в Соединенных Штатах задержаны более 1600 человек. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на данные полиции.

«Учитывая 282 задержания в ночь на среду в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка, на сегодняшний день более 1600 человек были задержаны в ходе пропалестинских протестов в кампусах за последние две недели», — сообщает издание, которое также опирается на собственные данные.

До этого глава департамента полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан заявил, что около 1,1 тыс. акций протеста прошли в американском мегаполисе с октября 2023 года в связи с ситуацией в секторе Газа.

В конце апреля студенты Колумбийского университета, поддерживающие палестинский народ, захватили один из корпусов учебного заведения. Активисты забаррикадировались в кампусе «Гамильтон-холл», в связи с чем стражам порядка пришлось штурмовать здание.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп оценил работу нынешнего главы государства Джо Байдена по урегулированию ситуации с протестами.