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Число задержанных на митингах в США студентов превысило полторы тысячи человек

WP: на студенческих акциях протеста в США задержаны более 1600 человек

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Mark Vancleave/AP

На студенческих пропалестинских акциях протеста в Соединенных Штатах задержаны более 1600 человек. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на данные полиции.

«Учитывая 282 задержания в ночь на среду в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка, на сегодняшний день более 1600 человек были задержаны в ходе пропалестинских протестов в кампусах за последние две недели», — сообщает издание, которое также опирается на собственные данные.

До этого глава департамента полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан заявил, что около 1,1 тыс. акций протеста прошли в американском мегаполисе с октября 2023 года в связи с ситуацией в секторе Газа.

В конце апреля студенты Колумбийского университета, поддерживающие палестинский народ, захватили один из корпусов учебного заведения. Активисты забаррикадировались в кампусе «Гамильтон-холл», в связи с чем стражам порядка пришлось штурмовать здание.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп оценил работу нынешнего главы государства Джо Байдена по урегулированию ситуации с протестами.

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