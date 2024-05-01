Парламент Шотландии отклонил вотум недоверия правительству

Большинство в парламенте Шотландии не поддержало вотум недоверия правительству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Предложение о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Шотландской национальной партией (ШНП) внес лидер Шотландской лейбористской партии Анас Сарвар. В поддержку предложения проголосовали 58 депутатов, против — 70.

В случае принятия вотума недоверия, правительство Шотландии было бы отправлено в отставку и парламент должен был бы избрать нового премьер-министра в течение 28 дней.

До этого первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил об уходе в отставку.

ШНП накануне принятия политиком этого решения потеряла большинство в местном парламенте, после того как Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Шотландской партией зеленых.

Ранее в Шотландии вступил в силу «Закон о разжигании ненависти».