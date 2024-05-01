Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламент Шотландии отклонил вотум недоверия правительству

Большинство в парламенте Шотландии не поддержало вотум недоверия правительству

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Большинство в парламенте Шотландии не поддержало вотум недоверия правительству. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Предложение о вынесении вотума недоверия правительству во главе с Шотландской национальной партией (ШНП) внес лидер Шотландской лейбористской партии Анас Сарвар. В поддержку предложения проголосовали 58 депутатов, против — 70.

В случае принятия вотума недоверия, правительство Шотландии было бы отправлено в отставку и парламент должен был бы избрать нового премьер-министра в течение 28 дней.

До этого первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф объявил об уходе в отставку.

ШНП накануне принятия политиком этого решения потеряла большинство в местном парламенте, после того как Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Шотландской партией зеленых.

Ранее в Шотландии вступил в силу «Закон о разжигании ненависти».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами