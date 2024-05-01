Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, что вдохновляет современные поколения в дни испытаний

Путин: пример ветеранов Великой Отечественной вдохновляет в дни испытаний

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» заявил, что пример ветеранов Великой Отечественной войны вдохновляет и сегодня, в дни испытаний. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

«Духовный нравственный пример поколения победителей сегодня, во время сложнейших испытаний, является для нас надежной опорой, помогает в воспитании молодежи, укреплении ценностей», — отметил президент.

Он добавил, что пример ветеранов позволяет сплотить и консолидировать современное российское общество.

До этого блогера из Удмуртии задержали в Мурманской области за призыв прекратить ставить памятники ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Его высказывания вызвали резонанс. На блогера обратил внимание губернатор региона Андрей Чибис, заявив, что такие «гости» Мурманской области не нужны.

Также жительница Самары Алена Агафонова, опубликовавшая в своих соцсетях видеоролик, на котором она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, заявила «Газете.Ru», что «сглупила».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами