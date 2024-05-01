Путин рассказал, что вдохновляет современные поколения в дни испытаний

Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» заявил, что пример ветеранов Великой Отечественной войны вдохновляет и сегодня, в дни испытаний. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

«Духовный нравственный пример поколения победителей сегодня, во время сложнейших испытаний, является для нас надежной опорой, помогает в воспитании молодежи, укреплении ценностей», — отметил президент.

Он добавил, что пример ветеранов позволяет сплотить и консолидировать современное российское общество.

До этого блогера из Удмуртии задержали в Мурманской области за призыв прекратить ставить памятники ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Его высказывания вызвали резонанс. На блогера обратил внимание губернатор региона Андрей Чибис, заявив, что такие «гости» Мурманской области не нужны.

Также жительница Самары Алена Агафонова, опубликовавшая в своих соцсетях видеоролик, на котором она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, заявила «Газете.Ru», что «сглупила».

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.