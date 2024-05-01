Слишкович объяснил высокую результативность «Спартака»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович в эфире «Матч ТВ» поделился размышлениями на тему того, как команде под его руководством удалось достичь высокой результативности.

«Нет никакой философии, это просто футбол, когда ребята слушают то, что ты говоришь, когда делают то, что ты хочешь. Когда они вместе, тогда получается результат. Я это повторяю всегда. Самое главное было увидеть команду, которая выходит, чтобы выиграть, играет до конца», — заявил специалист.

В минуты написания новости «Спартак» играет с московским «Динамо» в рамках полуфинала пути РПЛ Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Стартовые составы команд были опубликованы ранее.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка.

Ранее «Спартаку» предложили оставить Слишковича главным тренером.