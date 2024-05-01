Защитник «Спартака» Джикия раскрыл, когда вернется на поле

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, когда будет готов вернуться на поле после восстановления от травмы. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Когда меня ждать на поле? Скоро. Сегодня был там, тренировался», — заявил Джикия.

Джикия из-за травмы не сыграл в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА (0:0), который прошел в рамках перенесенного 21-го тура, а также не появился на поле в игре 26-го тура национального первенства с «Локомотивом» (3:2).

Контракт Джикии с клубом истекает 31 мая 2024 года. В одном из недавних интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент не подпишет новый контракт, пока в команде работает главный тренер Гильермо Абаскаль. Испанский специалист был уволен 14 апреля. После этого 17 апреля Джикия вышел на замену в ответном кубковом матче с «Зенитом».

В минуты написания новости «Спартак» играет с московским «Динамо» в рамках полуфинала пути РПЛ Кубка России. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Стартовые составы команд были опубликованы ранее.

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