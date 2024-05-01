В Москве задержали Диану Шурыгину

В Москве задержана Диана Шурыгина, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным Telegram-канала, девушку задержали в квартире на Долгоруковской улице в ночь на 30 апреля. Вместе с ней в квартире находился предприниматель Святослав Гусев.

«Полицию вызвали другие жители дома из-за шума, раздававшегося из квартиры. Шурыгина была доставлена в отдел вместе с двумя знакомыми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Гусев отказался комментировать инцидент.

До этого Сергей Семенов, осужденный в 2016 году по обвинению в изнасиловании на тот момент несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, рассказал, что занялся правозащитной деятельностью. Вместе с командой адвокатов он оказывает юридическую помощь людям, столкнувшимся с лживыми обвинениями. В общей сложности Семенов провел в заключении менее двух лет, из которых восемь месяцев находился под домашним арестом.

Ранее Диана Шурыгина официально развелась с Андреем Шлягиным.