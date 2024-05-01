В Днепропетровской области Украины повреждены два объекта инфраструктуры

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении двух объектов инфраструктуры в регионе. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

Поврежденные объекты располагаются в Никопольском районе.

За сутки в регионе пять раз объявлялась воздушная тревога.

До этого в пяти восточных регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Тревога в Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины была объявлена в период 14:55-14:57 по мск. Также тревога прозвучала на территории контролируемых Киевом частей ДНР и Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.