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Члена оппозиционной партии Молдавии три часа держали в аэропорту Кишинева

Члена партии Молдавии «Шанс» Шапу три часа удерживали в аэропорту Кишинева

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Молдавские пограничники в течение трех часов удерживали члена оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Викторию Шапу в аэропорту Кишинева без еды и воды. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Прошло три часа после того, как я подошла к паспортному контролю, после того, как меня держали в комнате без воды и еды, когда я уже договорилась с одним из пограничников, и он пошел и принес мне воду», — сообщила она.

Оппозиционер подчеркнула, что в Молдавии таким образом относятся ко всем, кто не поддерживает правящую власть.

До этого сообщалось, что депутата парламента Гагаузии Григория Дюльгера около часа удерживали в аэропорту Кишинева после прилета из Турции в Молдавию.

По словам самого депутата, пограничники интересовались у него целями и причинами визита в Турцию. Как отмечается, поездка Дюльгера носила частный характер.

Ранее Гуцул рассказала о политическом давлении со стороны Молдавии.

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