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В Петербурге ДПС остановила каршеринг с двумя баранами

В Петербурге инспекторы остановили каршеринг с мигрантами и живыми баранами

На севере Санкт-Петербурга остановили каршеринг с живыми баранами в багажнике. Об этом сообщили в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что в салоне находились пять мигрантов из Узбекистана. Разрешение на нахождение в РФ имелось только у двух из них. Также инспекторы ДПС отдела ГИБДД по Приморскому району Петербурга обнаружили в багажнике автомобиля двух живых баранов. На кадрах видно, что животные задыхались в душном пространстве. Их пришлось отпаивать сотрудникам дорожной полиции.

До этого в Краснодаре хозяева оставили собаку в салоне автомобиля, припаркованного на солнцепеке. Инцидент произошел на парковке парка Галицкого. В этот момент температура на улице составляла около +30°С. В ситуацию вмешались прохожие, которые попытались напоить животное через приоткрытое окно. Однако сделать этого не удалось. Оставленный стакан с водой пес опрокинул. Связаться с владельцем автомобиля также не удалось, поскольку номера телефона под стеклом он не оставил, а сигнализация не сработала. В салоне также не было и миски с водой.

Ранее в сети появилось видео, как в Кузбассе лось бросается под колеса автомобилей.

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