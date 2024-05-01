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Премьер Грузии рассказал о возможном запрете оппозиционных партий

Кобахидзе: попытки оппозиции устроить в Грузии революцию приведут к ее запрету

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Sputnik/РИА «Новости»

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что повторяющиеся попытки той или иной оппозиционной партии устроить революцию в стране могут стать поводом для их запрета. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, зарубежные партнеры Грузии вместе с оппозиционными партиями ответственны за беспорядки. Он объяснил это тем, что они неверно трактуют законопроект об иноагентах.

До этого Кобахидзе заявил, что парламент планирует принять закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении через две недели, а затем преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили.

1 мая в парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должен был обсуждаться законопроект об иностранных агентах, произошла драка между представителями оппозиции и правящего большинства.

Инцидент начался с обвинения со стороны оппозиции в адрес власти по поводу действий спецназа, из-за которых пострадал глава оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

Ранее мэр Тбилиси высказался против дестабилизации страны беспорядками.

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