«Собирает танки и продает Киеву». В Германии радикалы подожгли дачу главы Rheinmetall В ФРГ радикалы сожгли летний дом руководителя оборонного концерна Rheinmetall

В Германии сгорел летний дом главы оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Ответственность за поджог взяли на себя левые радикалы. По их мнению, немецкая компания обогащается на конфликте Украины с Россией, собирая старые танки вместе с боеприпасами и продавая их Киеву. Расследовать дело взялся отдел полиции по вопросам государственной безопасности. Rheinmetall по итогам прошлого года нарастила обороты на 12% — до €7,1 млрд. В ежегодном отчете говорилось, что «особую выгоду» предприятию принес спрос на фоне конфликта на Украине.

Поджог имущества

В Германии подожгли садовый дом на участке председателя правления немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, пишет газета Bild.

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило утром 30 апреля. Огонь вспыхнул в летнем домике в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония.

Ответственность за инцидент взяли на себя левые экстремисты, отметив, что оставили зажигательную смесь в здании в ночь на 29 апреля. Сообщение об этом появилось на платформе Indymedia (информационная сеть альтерглобалистов).

«В ночь на 29 апреля мы оставили на участке Армина Паппергера в летнем домике зажигательную смесь», — приводит Bild отрывок из послания.

Прибыль от спецоперации

Злоумышленники так выразили протест против поставок оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). По их мнению, Rheinmetall извлекает выгоду из вооруженного конфликта между Россией и Украиной — техника, которую собирает компания и отправляет в страну, якобы приносит ей огромную прибыль. По информации активистов, в том числе концерн получает выгоду, собирая старые танки вместе с боеприпасами и продавая их Киеву.

Совершившие поджог подчеркнули, что «Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе». Как утверждают авторы послания, оборонный концерн наживается «в поворотный момент» (Zeitenwende; в 2022 году стало словом года по версии Общества немецкого языка, символизирует начало военных действий на Украине).

К расследованию инцидента приступил отдел немецкой полиции по вопросам государственной безопасности. Сейчас сотрудники проводят проверку подлинности публикации на портале Indymedia.

Rheinmetall и Украина

В Rheinmetall в первой половине марта заявили о планах построить не менее четырех оружейных заводов на Украине. Сообщение появилось на фоне информации о прогнозе рекордной прибыли компании — €10 млрд от продаж вооружения концерна.

В декабре 2023 года компания получила заказ на поставку для армии Украины артиллерийских снарядов на €142 млн у 2025 году. В нынешнем году ВСУ должны получить около 40 тыс. снарядов из предыдущего заказа для Rheinmetall.

«Украина сейчас наш важнейший партнер. Мы видим потенциальный доход от продаж от €2 до €3 млрд в год», — говорил глава Rheinmetall Паппергер на презентации о работе концерна в 2023 году.

14 апреля генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин заявил в эфире телеканала «Рада», что на Украине начали производить вооружения концерна Rheinmetall из немецких комплектующих.

Концерн Rheinmetall — крупнейший производитель военной техники на территории Германии и всей Европы. По итогам 2023 года обороты компании выросли на 12%, до €7,1 млрд, а чистая прибыль поднялась на 9%, до €10,6 млрд. При этом в ежегодном докладе напрямую сказано, что «особую выгоду» предприятию принесло повышение спроса на продукцию компании на фоне вооруженного конфликта на Украине. Заводы компании в том числе выпускают боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2.