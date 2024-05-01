Россиянка рассказала, как Дубай готовят к надвигающемуся «супершторму»

Жительница Дубая Лидия рассказала «Газете.Ru», что власти эмирата серьезно готовятся к надвигающемуся 2 мая шторму. Учеников и студентов переводят на дистанционное обучение, а магазины просят своих покупателей оформлять доставку продуктов заранее.

«Меры принимаются заблаговременно и своевременно, как это и было во время непогоды 16 апреля. Мы (резиденты и туристы) неоднократно уже получили оповещение от местных властей с предупреждением о приближающемся дожде, а также все необходимые рекомендации о том, как максимально обезопасить себя и свой дом во время непогоды. Учебные заведения переводят на дистанционное обучение. Вероятно, все остальные также будут на дистанционке в этот день. Мы получили предупреждение даже от сетей продуктовых магазинов с призывом не откладывать доставку на завтра. Во время дождей они хотят позаботиться о безопасности курьеров и максимально уберечь их от выездов», — сообщила Лидия.

По словам девушки, дождь и пыльная буря могут накрыть Дубай 2 мая с 6:00 утра.

«Сейчас погода солнечная, немного ветрено. Из-за этого в воздух поднялась пыль, но до пыльной бури еще очень далеко», — пояснила Лидия.

30 апреля национальный центр метеорологии ОАЭ предупредил, что 2 и 3 мая страну может накрыть новый «супершторм». В эти дни ожидаются нестабильные погодные условия с дождем и пыльной бурей.

Как сообщает «ТурДом», турагентам приходят сообщения об отмене экскурсий и водных прогулок, заказанных на территории ОАЭ на 2 мая. Туристы, чей отпуск подходит к завершению, получили неофициальную информацию о возможном переносе рейсов 3–4 мая.

В ночь на 16 апреля на ОАЭ обрушились рекордные дожди. Только в Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков — около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Непогода привела к транспортному коллапсу. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде. Аэропорт Дубая не принимал авиарейсы.

Ранее застрявшая в аэропорту Дубая россиянка пожаловалась на отсутствие помощи.