Актриса «Содержанок» обратилась к пластическому хирургу Киркорова

Актриса Марго Овсянникова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову по совету певца Филиппа Киркорова.

«Я на консультации у хирурга – Тимура Хайдарова. Волнуюсь, но Король же сказал, что нужно что-то менять», — поделилась артистка.

При этом Хайдаров заявил, что Овсянниковой не нужны его услуги. Он назвал артистку натуральной, «идеальной и божественной». Однако, по словам хирурга, «раз Король сказал», то они будут «ваять».

«Честно, я бы ничего не трогал. Ты мне на ушко нашепчешь перед операционной, что где будем колдовать – где добавлять, где убавлять. <…> Будет всем заметно», — заявил специалист.

Овсянникова призналась, что находится в предвкушении перед операцией.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата. В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике Тимура Хайдарова.

В апреле 2024 года Киркоров объяснил, что хочет поддерживать свое тело в тонусе, чтобы «не терять товарный вид».

Ранее Хайдаров пошутил, что начнет продавать куски с плотью Киркорова.