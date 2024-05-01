В Испании тысячи демонстрантов требовали сокращения рабочей недели

В разных городах Испании по случаю отмечаемого 1 мая Дня труда прошли многотысячные демонстрации. Об этом сообщает ТАСС.

Только в Мадриде к акции под руководством профсоюзных организаций присоединились 10 тысяч человек. Протестующие требовали уменьшения безработицы, увеличения зарплат, сокращения рабочего времени и в целом отмечали необходимость «заботиться о рабочем классе».

Ряд известных испанских политических деятелей высказали поддержку демонстрантам.

Нижняя палата испанского парламента в феврале уже предлагала правительству страны внести изменения в Трудовой кодекс и начать постепенное сокращение рабочей недели, начав с 38,5 часа в 2024 году и в 2025 году довести ее до 37,5 часа. Это в целом уже соответствует сложившейся практике: по данным на 2023 году в среднем испанцы работали 37,8 часа в неделю.

1 мая демонстрации проходят по всей Европе. Так, в Париже отмечены столкновения участников первомайской акции с полицией.

В немецком Штутгарте полицейские использовали против демонстрантов дубинки и перцовый газ.

Во Франции кандидата на выборах в Европарламент на демонстрации забросали яйцами и ему пришлось досрочно покинуть шествие.

Ранее в Стамбуле задержали более 140 участников первомайских демонстраций.