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На Украине осталось лишь три школы с преподаванием русского языка

«Страна.ua»: русский язык на Украине преподают в 3 школах, его изучают 770 детей

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РИА «Новости»

К настоящему времени на всей территории Украины русский язык преподается только в трех школах. Об этом со ссылкой на отчет языкового омбудсмена Тараса Креминя сообщает «Страна.ua».

По данным омбудсмена, сейчас русский язык изучают на Украине всего 770 детей, в то время как в 2022 году их было 455 тысяч.

«Напомним, по официальным данным в Украине около 30% населения считают русский язык родным», — отмечает «Страна.ua».

17 апреля омбудсмен Креминь заявил, что русский язык исчезнет из телеэфиров Украины через три месяца. Таковы требования закона «О медиа», который ужесточает требования по использованию государственного языка.

В соответствии с новыми правилами, украинские телеканалы будут обязаны переводить, дублировать или озвучивать на украинском языке все выступления, интервью и комментарии на негосударственном языке. Новая законодательная мера положит конец украинско-русскому двуязычию на телевидении и радио, подчеркнул Креминь.

Ранее Лавров назвал русский главным языком среди солдат ВСУ.

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