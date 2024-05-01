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Миссия РФ прокомментировала обвинения в нарушении прав компаний ЕС

Миссия РФ: данные о нарушении прав компаний Евросоюза являются дезинформацией

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Миссия России при Евросоюзе назвала дезинформацией утверждение Брюсселя о том, что Москва якобы препятствует работе в РФ европейских компаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале постпредства России.

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права», — отметило дипломатическое ведомство.

Таким образом дипломаты ответили на слова представителя дипслужбы ЕС Петера Стано, осудившего решение Кремля передать управляющей компании АО «Газпром бытовые системы» активы, принадлежащие европейским компаниям Ariston Holding N. V. и BSH Hausgerate GmbH, которые в 2022 году прекратили деятельность в РФ.

26 апреля президент России Владимир Путин одобрил передачу акций российских филиалов Ariston и BSH Hausgerate под управление «Газпром бытовые системы». Согласно документу, российская компания получает 100% акций ООО «Аристон термо Русь» и 100% акций ООО «БСХ бытовые приборы».

Ранее ЕС призвал РФ пересмотреть решение по дочерним компаниям Ariston и BHS Hausgerate.

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