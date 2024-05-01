Ротенберг рассказал, как Овечкин сам сделал себе клюшку из-за отсутствия голов

Главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на старте сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который выдался у него с низкой результативностью, был недоволен качеством клюшек. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он нашел какую-то свою старую клюшку, которой он забивал в 2008 году, набрав тогда рекордное количество очков. Эту клюшку заново создал, произвел ее», — поделился Ротенберг.

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Овечкин идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории Лиги, отставая от канадца Уэйна Гретцки на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

«Вашингтон» разгромно проиграл серию четвертьфинала Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — 0-4. Четвертый поединок противостояния, который состоялся в ночь на 29 апреля, завершился со счетом 4:2 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Овечкин не смог отметиться ни одним результативным действием за четыре матча, что стало новым личным антирекордом для российского нападающего

Ранее Овечкин признался, что боялся по ходу текущего сезона, что его обменяют из «Вашингтона».