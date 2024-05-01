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Иран пригласил инспекторов МАГАТЭ вернуться к работе

Власти Ирана заявили, что не против работы 130 инспекторов МАГАТЭ в стране

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Власти Ирана заявили, что не против работы 130 инспекторов Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) в стране. Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в эфире Press TV.

«Мы не запретили ни одному инспектору МАГАТЭ приезжать в Иран. В общей сложности 130 инспекторам МАГАТЭ разрешено посещать Иран и проводить инспекции», — заявил Эслами.

До этого Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что удар Израиля по Ирану не нанес повреждений ядерным объектам Исламской Республики.

19 апреля стало известно, что объект в Иране подвергся ракетному удару со стороны Израиля. Нападение произошло спустя несколько часов после того, как власти Ирана в послании генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявили, что Исламская Республика не хочет эскалации конфликта с Израилем, но если еврейское государство проявит агрессию, то получит мощный ответ.

Ранее в США назвали ограниченным удар Израиля по Ирану.

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