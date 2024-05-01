Алена Водонаева ответила, планирует ли второго ребенка

Блогерша, модель и телеведущая Алена Водонаева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не планирует второго ребенка.

Водонаева заявила, что не хочет становиться матерью во второй раз.

Водонаева родила сына Богдана в 2010 году от бизнесмена Алексея Малакеева. Пара была в браке с 2009 по 2013 год. После развода экс-супруги поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка.

Водонаева рассказала, что у Богдана лучший отец.

«Я бы никогда не выбрала человека для такого ответственного вопроса, как отец ребенка, если бы хоть чуть-чуть сомневалась в нем, а он сомневался бы в себе», — отметила телеведущая.

Водонаева также часто сталкивается с критикой воспитания сына. В марте 2023-го звезда возмутилась обвинениями в чрезмерном родительском контроле. Ведущая рассказала, что ее называют параноиком и осуждают за ограничение свободы ребенка. Звезда не видит в своем поведении чего-то плохого. Она заявила, что дисциплина и контроль за несовершеннолетними — аксиома. По словам блогерши, ее сын растет свободным человеком.

Ранее Водонаева заявила, что понимает Боню без слов.