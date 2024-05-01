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В первомайских демонстрациях во Франции участвуют скрывающие лица радикалы

РИА: в Париже радикалы разбирают брусчатку и бросают камни в полицию

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Sarah Meyssonnier/Reuters

На первомайской акции в Париже радикалы забрасывают полицию камнями и кирпичами, выкорчевывая их из уличных ограждений. Об этом сообщает РИА Новости.

Одетые в черную одежду и скрывающие лица радикалы разбирают брусчатку, бордюрные камни и прочие подобные предметы и швыряют их в полицию. В ответ стражи правопорядка применяют слезоточивый газ и стремятся оттеснить протестующих. Столкновения продолжаются.

Демонстранты сожгли минивэн, тушить который приезжали пожарные.

Некоторые протестующие получили ранения, им оказана медицинская помощь представителями Красного Креста и городской скорой помощи.

В Лионе во время аналогичной демонстрации полиция задержала 17 человек. У них были изъяты один складной нож и один кастет.

Всего в День солидарности трудящихся во Франции запланировано 270 демонстраций, в которых могут принять участие до 150 тыс. человек.

Ранее во время первомайской демонстрации в городе Сент-Этьен кандидата на выборах в Европарламент забросали яйцами.

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