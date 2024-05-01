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Рогов заявил о разоблачении мифа о превосходстве американского оружия

Рогов: российская армия развеяла миф о превосходстве американского оружия

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российские военные разоблачили миф о превосходстве в мире оружия американского производства. С таким заявлением выступил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Наши военные, уничтожая американские ракеты и прочие виды вооружения, развеяли хорошо продаваемый по всему миру миф о превосходстве американского оружия», – сказал Рогов, комментируя слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, который не поверил в доклад минобороны РФ об уничтожении шести американских ракет ATACMS за сутки.

«ATACMS – бесспорно серьезное и грозное оружие», – сказал Рогов, подчеркнув, что данный тип ракет все же не станет для киевского режима супероружием, способным переломить ход боевых действий.

Накануне украинские войска попытались нанести удар по Крымскому полуострову при помощи баллистических ракет ATACMS, предоставленных США.

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