Резиновые пули, водометы, драка в парламенте. Как в Грузии принимают закон об иноагентах В парламенте Грузии произошла потасовка между депутатами перед началом заседания

В парламенте Грузии депутаты устроили потасовку перед началом второго чтения законопроекта об иноагентах. Накануне в Тбилиси произошли столкновения между полицией и протестующими, которые пытались прорваться к зданию парламента и возвести на улицах столицы баррикады. В ходе столкновений пострадал глава крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение», депутат Леван Хабеишвили. Он обратился в больницу, а днем приехал на заседание в парламент на инвалидной коляске. Во время митинга против принятия закона об иноагентах пострадали шесть полицейских, были задержаны 63 человека, полиция применила резиновые пули и водометы.

Задержания на митинге

Сотрудники правоохранительных органов задержали 63 человека во время столкновений, прошедших накануне в Тбилиси во время митинга против принятия закона об иностранных агентах, заявил на брифинге заместитель главы МВД Александр Дарахвелидзе, пишет агентство РИА Новости.

«Сотрудники МВД задержали 63 человека по статьям 166 и 173 за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям полиции на митинге на проспекте Руставели», — заявил Дарахвелидзе.

По данным Дарахвелидзе, протестующие 30 апреля пытались заблокировать выходы из здания парламента. Кроме того, собравшиеся бросали в полицейских различные предметы, пытались препятствовать движению автомобилей за пределами территории проведения митинга.

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Как подчеркнул замглавы МВД, при разгоне протестной акции существенные травмы получили шесть полицейских. Как сообщило РИА Новости, чтобы остановить напор толпы грузинская полиция использовала резиновые пули и водометы.

Потасовка в парламенте

Грузинский телеканал «Мтавари архи» сообщил в среду, что на митинге в Тбилиси силовики избили председателя крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение», депутата парламента Левана Хабеишвили. Он обратился в больницу. Пострадала также депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе.

В среду Хабеишвили прибыл в здание парламента, где должно продолжиться обсуждение законопроекта об иноагентах, со сломанным носом и на инвалидной коляске.

Оппозиция в парламенте высказала протест против действий силовиков, что в свою очередь вызвало недовольство у представителей правящей партии «Грузинская мечта». Словесная перепалка переросла в потасовку. Трансляцию происходящего вела оппозиционный депутат Саломе Самадашвили.

США и ЕС

Еще в ночь на среду президент Грузии Саломе Зурабишвили призывала правоохранителей прекратить разгон митингующих.

«Я призываю министра внутренних дел [Вахтанга Гомелаури] незамедлительно прекратить разгон мирной акции, использование непропорциональной силы, насилие над молодежью, которая пришла с голыми руками», — говорится в заявлении президента.

Она также выразила надежду на продолжение митингов против закона об иностранных агентах. Зурабишвили пообещала наложить вето на этот закон. По ее мнению, документ противоречит стратегии и рекомендациям Евросоюза (ЕС).

Депутат Европарламента Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС на фоне рассмотрения закона об иноагентах и агрессивного разгона протестной акции. Она заявила о необходимости «конкретных последствий» для Грузии. Кроме лишения статуса кандидата, предлагается прекратить финансирование страны, ввести санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, запретить въезжать на территорию ЕС депутатам, которые голосовали за принятия закона об иностранном влиянии.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен заявил о состоявшемся «важном разговоре» с грузинскими парламентариями об отношениях Вашингтона и Тбилиси, а также о последствиях принятия закона об иностранных агентах, пишет The Guardian.

«Важный разговор с грузинскими депутатами о наших двусторонних отношениях, включая нашу сильную обеспокоенность по поводу проекта закона об «иностранном влиянии», вдохновленного Кремлем, и его негативного влияния на европейские устремления Грузии»,

— сообщил О'Брайен.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недопустимым применение силы против участников мирных акций протеста по поводу закона об иностранных агентах в Грузии. Он призвал власти страны обеспечить право на мирные собрания, подчеркивая, что страна является кандидатом на вступление в европейский альянс.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил , что у радикальных сил, действующих внутри Грузии и за ее пределами, не получится дестабилизировать ситуацию в стране беспорядками на фоне дискуссий в парламенте по закону об иноагентах.

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Законопроект об иноагентах

17 апреля парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Это вызвало массовые протесты в стране. Участники акций полагают, что документ очень похож на российский аналогичный закон. Президент Зурабишвили выступила против этого документа, за что премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал ее «агентом иностранного влияния». Он пообещал, что власти в любом случае будут отставивать этот документ. В Кремле отвергли предположения, что законопроект является «российским».

Вечером 29 апреля юридический комитет парламента Грузии поддержали во втором чтении этот проект в результате 10-часового обсуждения. 30 апреля во втором чтении постатейное обсуждение закона (занимает больше времени, чем обычно) начал парламент страны. Несогласные снова вышли на митинг.

Документ предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, если 20% их годового дохода приходятся на поступления из-за рубежа. Проект на рассмотрение парламента внесла правящая партия «Грузинская мечта». Президент Зурабишвили является лидером партии «Путь Грузии».