Лидер «Алисы» Кинчев назвал великим и ужасным провокатором умершего продюсера Тропилло

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев в беседе с «Газетой.Ru» назвал скончавшегося продюсера Андрея Тропилло гением. Кинчев признался, что музыкант сыграл важную роль в становлении коллектива.

«Царствие Небесное великому и ужасному провокатору всея Руси Андрею Владимировичу Тропилло! Андрей гений, он очень много сделал для группы «Алиса». Нам его будет не хватать. Покойся с миром, Великий и Ужасный», — сказал Кинчев.

О смерти Тропилло сообщил в своих социальных сетях его друг — художник Олег Бурьян. Музыкант скончался на 74-м году жизни. Последние два года он проживал в Финляндии.

Тропилло называли первым продюсером СССР — в 1980-х в своей неофициальной студии «АнТроп» он записывал альбомы таких известных рок-групп, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры» «Алиса», «Телевизор», «Ноль».

С начала 1990-х его лейбл «АнТроп» начал официальную работу. На нем выходили альбомы групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin и др.

В 2022 году Андрей Тропилло перенес коронавирусную инфекцию — его пришлось госпитализировать.

Ранее на 64-м году жизни скончался экс-гитарист и один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин.