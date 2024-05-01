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Слабый спрос подкосил доходы саудовской Sabic

Прибыль саудовского нефтехимического гиганта Sabic рухнула на 62%

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Hamad I Mohammed/Reuters

Чистая прибыль Saudi Basic Industries Corp. (Sabic), одного из крупнейших в мире производителей химической продукции, рухнула на 62% в первом квартале 2024 года на фоне продолжающегося давления слабого спроса и высоких операционных издержек на нефтехимическую отрасль. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет компании.

Как следует из отчета саудовской компании, опубликованного в среду, ее чистая прибыль за первые три месяца года составила лишь 250 млн риалов ($67 млн). Это существенно ниже среднего прогноза аналитиков в 556 млн риалов.

Финансовые результаты Sabic лишь подчеркивают сохраняющиеся трудности для нефтехимических гигантов. Помимо вялого спроса, производители вынуждены бороться с ростом операционных затрат, что сильно съедает их маржу.

Так, в прошлом месяце Sabic объявила о закрытии одного из своих подразделений в Нидерландах из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. А Exxon Mobil решила свернуть часть операций во Франции.

Слабые финпоказатели в химическом сегменте недавно отчитались и такие гиганты, как BASF SE и Sinopec. Впрочем, в Dow по-прежнему надеются на грядущее восстановление спроса.

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