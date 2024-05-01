Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали об устранении группы украинских ДРГ

Минобороны: подразделение старшины Бандака обезвредило группу украинских ДРГ

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что подразделение старшины Владимира Бандака обнаружило и обезвредило группу украинских боевиков без потерь. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В минобороны подчеркнули, что подразделение оценило обстановку и приняло решение вступить в бой, в результате этого четыре украинских военнослужащих были уничтожены, одного — взяли в плен.

В ведомстве утверждают, что подразделение выполняло задание по поиску и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Харьковской области уничтожен пункт временной дислокации диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне он рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли прорвать оборону российских войск под селом Терны в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, командование ВСУ регулярно пытается выровнять ситуацию на фронте, предпринимая контратаки. Одним из направлений подобных операций стали Терны.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами