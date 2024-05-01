В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что подразделение старшины Владимира Бандака обнаружило и обезвредило группу украинских боевиков без потерь. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В минобороны подчеркнули, что подразделение оценило обстановку и приняло решение вступить в бой, в результате этого четыре украинских военнослужащих были уничтожены, одного — взяли в плен.

В ведомстве утверждают, что подразделение выполняло задание по поиску и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Харьковской области уничтожен пункт временной дислокации диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне он рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли прорвать оборону российских войск под селом Терны в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, командование ВСУ регулярно пытается выровнять ситуацию на фронте, предпринимая контратаки. Одним из направлений подобных операций стали Терны.

Ранее калининградец попал в колонию за попытку вступить в ВСУ.