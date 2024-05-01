Военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс сообщил, что 47-я механизированная бригада потеряла сотни солдат, 40 МБП Bradley и пять танков Abrams.

По словам обозревателя, бригада ВСУ потеряла помимо сотен бойцов по крайней мере «40 из примерно двухсот боевых машин М-2 и пять из 31 танка М-1».

«Цена, понесенная примерно двумя тысячами солдатами 47-й механизированной бригады, была огромной. Бригада остро нуждается в отдыхе, перезагрузке и реорганизации», — подчеркнул Экс.

Он добавил, что командование подразделения отвело оставшуюся технику с линии фронта, опасаясь ударов ВС РФ.

До этого военный колумнист Bild Джулиан Репке заявил, что российская армия после успешного закрепления на позициях и отражения контратак ВСУ продвигается на север от Очеретино к Архангельскому.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.