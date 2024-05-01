В США заявили, что российские войска могут окружить подразделения ВСУ

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил, что ВС РФ могут окружить украинские подразделения в некоторых ключевых городах.

По словам Риттера, в Донецкой народной республике (ДНР) есть хорошо укрепленные населенные пункты, которые ВСУ еще удерживают.

«Но, когда Россия выйдет на эту линию и начнет маневрировать, есть риск, что их окружат и у украинцев не будет другого выбора, кроме как отступать <...> В конечном итоге им придется пойти на стремительное отступление по всей линии фронта», — пояснил бывший американский разведчик.

Он добавил, что украинским войскам наступают на пятки, и им приходится отступать дальше.

До этого Риттер говорил, что слова главкома ВСУ Александра Сырского о тактическом отступлении на Авдеевском направлении говорят о тяжелом положении армии. Вскоре может последовать серия тактических отходов ВСУ с различных позиций, которая в дальнейшем перерастет в «стратегическое отступление».

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