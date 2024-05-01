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Ученые нашли новые сходства между современной Землей и древним Марсом

JGRP: окиси марганца на Марсе могут быть следами микробов и кислорода

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ESA/DLR/FU Berlin

Международная группа ученых из США, Франции и других стран обнаружила аномально высокое содержание окисей марганца в породах на дне озера в кратере Гейла на Марсе. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets (JGRP).

Команда проанализировала породы, собранные марсоходом NASA Curiosity. Материалы представляют собой смесь песка, глины и ила.

Исследовательская группа изучила, как марганец мог быть обогащен в этих песках — например, путем просачивания грунтовых вод через пески на берегу озера или в устье дельты — и какой окислитель мог быть ответственен за осаждение марганца в песках.

По словам специалистов, окисям марганца трудно формироваться на поверхностях Марса, поэтому команда не ожидала найти этот элемент в таких концентрациях.

«На Земле подобные отложения возникают постоянно из-за высокого содержания кислорода в нашей атмосфере, образующегося в результате фотосинтетической жизни, а также из-за микробов, которые помогают катализировать реакции окисления марганца.

«На Марсе у нас нет доказательств существования жизни, а механизм производства кислорода в древней атмосфере Марса неясен, поэтому то, как оксид марганца образовался и сконцентрировался здесь, действительно озадачивает», — отметил руководитель исследования, специалист Лос-Аламосской национальной лаборатории Патрик Гасда.

Ученые считают, что их открытие говорит о сходстве окружающей среды древнего Марса с современной Землей. Оксиды марганца могут указывать на то, что когда-то на Красной планете было больше кислорода, и, возможно, существовала микробная жизнь.

Ранее планетологи пришли к выводу, что древний Марс, скорее всего, был таким же необитаемым миром, как и современный Марс.

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