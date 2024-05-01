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В Европе произошла массовая кража редких изданий русских классиков

NYT: из библиотек Европы украли около 200 редких изданий книг русских классиков

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Из европейских библиотек за два года исчезли более 170 редких изданий XIX века книг русских писателей, в первую очередь Александра Пушкина. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Европола.

По информации ведомства, в рамках данного дела были задержаны девять грузин. Из них четырех арестовали в конце апреля в Грузии, у них обнаружили более 150 книг, еще троих ранее арестовала французская полиция. По одному задержали в Эстонии и Литве.

В публикации отмечается, что часть изданий были проданы на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге. В Европоле считают, что вернуть их будет фактически невозможно.

До этого в Петрозаводске суд отправил на принудительное лечение женщину, которая украла в Карелии книгу за 6,7 млн рублей.

По информации ведомства, летом 2022 года женщина похитила из Национальной библиотеки Карелии книгу Бориса Пастернака «Избранное». Ее стоимость составляет более 6,7 млн рублей.

Правоохранительные органы на следующий день задержали похитительницу при попытке уехать в Москву с вокзала в городе Сегеже. Украденную книгу у нее изъяли и вернули в библиотеку.

Ранее из коттеджа заслуженной артистки России украли украшения на 9,5 млн рублей.

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