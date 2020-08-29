В Берлине протестующие с флагами РФ скандировали «Путин!»

Протестующие против связанных с коронавирусом ограничений в Берлине скандировали «Путин!». Об этом говорится в сообщении Telegram-канала журналиста Дмитрия Смирнова.

На опубликованной записи можно увидеть, что протестующие держат российские флаги. Голос за кадром утверждает, что спрашивал у протестующих, почему они вышли с флагами РФ.

«Потому что Путин может надавить на Трампа», — говорится на записи.

Ранее в Берлине тысячи протестующих вышли на митинг, чтобы выразить недовольство политикой канцлера Германии Ангелы Меркель по коронавирусу. К акции присоединились 18 тысяч человек. Как сообщалось, полиция начала задерживать протестующих.

В Германии коронавирусом заразились 242 тысячи, выздоровели 214 тысяч, погибли 9,3 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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