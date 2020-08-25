Небензя оценил политику США в адрес Ирана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал намерение американских властей снова ввести санкции в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил надежду на то, что Белый дом не будет повторно устанавливать ограничительные меры в отношении иранской стороны, а также способствовать развалу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее глава госдепа США Майк Помпео направил в Совбез ООН жалобу в связи с невыполнением Ираном СВПД. После Вашингтон выразил намерение о повторном введении антииранских санкций.

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